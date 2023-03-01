Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины опубликовала инфографику с утвержденным новым уровнем денежного обеспечения военных, который действует с 1 февраля.

Напомним, 1 февраля вступил в силу новый порядок начисления дополнительного денежного обеспечения для военных и сотрудников МВД. Выплаты напрямую стали зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.

Выплаты в 100 тысяч гривен в месяц сохранились украинским военным, воюющим на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохранились. Изменения коснулись военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Украинские военные возмутились новым порядком выплат денежного довольствия. По мнению солдат и офицеров, в штабах начали откровенно срезать сроки службы на передовой.