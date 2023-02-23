Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете распространения информации о пленарных заседаниях во время действия военного положения. За документ проголосовали в первом чтении.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Поддержали законопроект 234 нардепа.

Напомним, соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде в феврале. Его подали 100 нардепов, в их числе и спикер ВР Руслан Стефанчук. Документом предлагается наказывать нардепов за распространение информации о пленарных заседаниях ранее чем через час после их закрытия.

В случае если нардеп нарушит такое требование, предлагает лишать нардепа права участвовать в пленарных заседаниях на срок до 5 дней.

Также сообщалось, что ранее в "Слуге народа" критиковали нардепа Ярослава Железняка, который регулярно публикует информацию об итогах голосований в Раде. Также часто публикует информацию о голосованиях и нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, мы писали, что сегодня Рада поддержала Указ Зеленского об утверждении санкций против всех финучреждений РФ на 50 лет.