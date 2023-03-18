На должность члена Высшего совета правосудия претендует родственница спикера Рады Стефанчука
В четверг, 16 марта, Этический совет утвердил решение про соответствие критериям этики и добропорядочности трех кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте президента.
Об этом сообщается на сайте Этического совета.
Определены три кандидата, которые, по мнению Этического совета, этим критериям соответствуют:
- Олег Колиуш (судья Высшего антикоррупционного суда);
- Иван Назаров (профессор кафедры адвокатуры Национального юридического университета им. Я. Мудрого);
- Олеся Музыка (доцент кафедры приватного права Национального университета "Киево-Могилянская академия").
Теперь президент Владимир Зеленский должен выбрать из них одного для заполнения своей квоты в ВСП.
Примечательно, что один из кандидатов - Олеся Музыка - родственница спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Она является родной сестрой жены брата Стефанчука.
Научным консультантом докторской диссертации Олеси Музыки также был Руслан Стефанчук.
Ранее мы сообщали, что в январе главой ВСП был избран судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Григорий Усик, избранный членом ВСП на съезде судей.
Как писала "Страна", в том же январе XIX внеочередной съезд судей в Киеве избрал всех восьмерых членов ВСП по своей квоте, и был возобновлен полномочный состав ВСП.