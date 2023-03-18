В четверг, 16 марта, Этический совет утвердил решение про соответствие критериям этики и добропорядочности трех кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте президента.

Об этом сообщается на сайте Этического совета.

Определены три кандидата, которые, по мнению Этического совета, этим критериям соответствуют:

Олег Колиуш (судья Высшего антикоррупционного суда);

Иван Назаров (профессор кафедры адвокатуры Национального юридического университета им. Я. Мудрого);

Олеся Музыка (доцент кафедры приватного права Национального университета "Киево-Могилянская академия").

Теперь президент Владимир Зеленский должен выбрать из них одного для заполнения своей квоты в ВСП.

Примечательно, что один из кандидатов - Олеся Музыка - родственница спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Она является родной сестрой жены брата Стефанчука.

Научным консультантом докторской диссертации Олеси Музыки также был Руслан Стефанчук.

Ранее мы сообщали, что в январе главой ВСП был избран судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Григорий Усик, избранный членом ВСП на съезде судей.

Как писала "Страна", в том же январе XIX внеочередной съезд судей в Киеве избрал всех восьмерых членов ВСП по своей квоте, и был возобновлен полномочный состав ВСП.