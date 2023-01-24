Главой Высшего совета правосудия (ВСП) избран судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Григорий Усик, избранный членом ВСП на съезде судей.

Об этом сообщает сайт ВСП.

"Главой Высшего совета правосудия избран Григорий Усик. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия 23 января 2023 15-ю голосами", - говорится в сообщении.

По информации ВСП, Усик в 1994 году окончил Харьковский юридический институт, работал в органах МВД, а с1995 года – судьей в Дарницкой районном суде Киева и Апелляционном суде Киева. С ноября 2017 работает судьей Верховного Суда.

Глава ВСП избирается на заседании Совета тайным голосованием из членов ВСП сроком на два года.

Как сообщала "Страна", 12 января XIX внеочередной съезд судей в Киеве избрал всех восьмерых членов ВСП по своей квоте и был возобновлен полномочный состав ВСП.

Все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

Ранее Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда.

При этом несколько лет назад Высший совет правосудия получил за два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях.