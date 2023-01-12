XIX внеочередной съезд судей в Киеве в четверг избрал всех восьмерых членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте.

Об этом сообщает Совет судей Украины.

"Делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества", - говорится в сообщении Совета судей на сайте.

Последним представителем в ВРП от съезда судей стал Бурлаков Сергей, избранный по итогам повторного тура тайного голосования. Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Это позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанные с судебной реформой.

Следовательно, членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда.

Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.

Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда.

Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области.

Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Бондаренко Татьяна Знаменовна – судья Николаевского апелляционного суда.

Ковбий Елена Васильевна – судья Херсонского окружного административного суда.

Все новоизбранные члены ВРП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

Как писала "Страна", ранее Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда.

Несколько лет назад Высший совет правосудия получил за два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях.