Съезд судей Украины избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия по своей квоте
XIX внеочередной съезд судей в Киеве в четверг избрал всех восьмерых членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте.
Об этом сообщает Совет судей Украины.
"Делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества", - говорится в сообщении Совета судей на сайте.
Последним представителем в ВРП от съезда судей стал Бурлаков Сергей, избранный по итогам повторного тура тайного голосования. Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.
Это позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанные с судебной реформой.
Следовательно, членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:
- Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда.
- Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.
- Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда.
- Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области.
- Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
- Бондаренко Татьяна Знаменовна – судья Николаевского апелляционного суда.
- Ковбий Елена Васильевна – судья Херсонского окружного административного суда.
Все новоизбранные члены ВРП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.
Как писала "Страна", ранее Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда.
Несколько лет назад Высший совет правосудия получил за два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях.