Сразу десять членов Высшего совета правосудия (ВСП) досрочно сложили полномочия по собственному желанию, последовав примеру членов ВСП от адвокатуры.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Согласно сообщению ВСП, 8 февраля Этический совет (в котором решающую роль играют иностранцы) начал процедуры оценки одновременно всех членов совета, кроме его главы.

В ВСП считают, что такие действия ставят ВСП в прямую зависимость от решений и действий Этического совета, ведь если даже один член ВСП будет отстранен, это приведет к отсутствию кворума.

"Дальнейшее функционирование ВРП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо. Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия", - сказано в сообщении.

Решениями Высшего совета правосудия заявления десяти членов Совета об увольнении по собственному желанию были удовлетворены.

Напомним, Этический совет при Высшем совете правосудия (ВСП) начал действовать в прошлом году.

Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов государственной власти в Украине.