Члены Высшего совета правосудия (ВСП) от адвокатуры Алексей Маловацкий, который ранее рассказал о том, почему ему не нравится тот факт, что иностранцы имеют право вето в ВСП и имеют влияние на формирование ВККС, и Павел Гречковский подали и уйдут в отставку 26 января. Таким образом члены ВСП из-за выражают несогласия с неконституционными ограничениями статуса.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на комментарий Национальной ассоциации адвокатов.

Их заявления об отставке поддержал ВСП на заседании сегодня, 20 января.

Подав в отставку из-за установления дискриминационных требований к членам ВСП в ходе судебной реформы и ограничения независимости статуса адвокатов – представителей адвокатского сообщества, адвокаты, которых избрали в ВСП Съездом адвокатов в феврале 2019 года, выполнили рекомендацию Совета адвокатов Украины от августа 2021 года.

"Совет адвокатов Украины обращал внимание на отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также на ограничение независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий", - сообщают УН.

В августе 2021 года Совет адвокатов Украины провел экстренное заседание, на котором обсудил состояние имплементации закона №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и закона № 1629-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Обсудив установленные законом 1635-ІХ требования к членам ВСП, Совет адвокатов Украины рекомендовал членам ВСП от адвокатуры рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях изменившегося законодательства.

Ранее мы писали о том, что в Конституционный суд поступило представление Верховного суда относительно соответствия Конституции положений закона об избрании и назначении членов Высшего совета правосудия, передающего право решающего голоса при отборе членов ВСП "международным экспертам", кандидатуры которых предлагаются странами Запада.

Также мы писали о том, что Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов государственной власти в Украине.