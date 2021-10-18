В Конституционный суд поступило представление Верховного суда относительно соответствия Конституции положений закона об избрании и назначении членов Высшего совета правосудия, передающего право решающего голоса при отборе членов ВСП "международным экспертам", кандидатуры которых предлагаются странами Запада.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Конституционное представление поступило в КСУ еще в среду, 13 октября. Оно находится на рассмотрении суда.

В документе речь идет о положениях абзаца тринадцатого пункта 23-1 раздела III "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII, абзацев первого, шестого, одиннадцатого пункта 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" от 14 июля 2021 года № 1635-IX.

Отметим, ранее о том, что указанный закон уничтожает суверенитет Украины заявил и.о. главы ВСП Алексей Маловацкий. Он рассказал, что ему не нравится тот факт, что иностранцы имеют право вето в ВСП и имеют влияние на формирование ВККС.

Также мы писали о том, что Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов государственной власти в Украине.