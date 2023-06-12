Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь озвучил претензии России на столицу Украины Киев.

Поздравляя россиян с Днем РФ, он опубликовал снимок украинского Майдана Независимости с подписью: "Скоро – площадь России".

На снимке главной площади Украины у Медведева "прифотошоплен" российский флаг.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил Дмитрию Медведеву, который сегодня опять заявил о претензиях РФ на Киев, опубликовав фото смирительной рубашки.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.