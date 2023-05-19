С января текущего года в Вооруженные силы РФ на контракт и в состав "добровольческих формирований" были приняты более 117 400 человек.

Такие данные озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. Его слова передают российские СМИ.

"Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", - заявил Медведев.

Ранее мы приводили данные Генштаба Вооруженных сил Украины о боевых потерях армии России за время войны в Украине с 24 февраля 2022 года по конец апреля 2023 года. Убитыми они составили около 186 тысяч человек.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше не будет публиковать данные о потерях в войне.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.