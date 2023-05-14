Те, кто считают, что Россия истощила свои силы в украинской войне, глубоко ошибаются.

Такое заявление сделал командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на конференции во время визита в Таллинн.

По его мнению, российская армия остается боеспособной силой.

"В реальности не все так просто. Да, у сухопутных войск есть большие проблемы. Они потеряли много людей, много вооружений и военной техники. Но с другой стороны, они и получили много людей. Сухопутные силы России сейчас больше, чем они были в начале конфликта. ВВС потеряли меньше сотни истребителей и бомбардировщиков, еще около тысячи осталось. Флот почти не пострадал, кибернетические войска не пострадали, космические силы не пострадали", - отметил Каволи.

Это должны понимать страны НАТО - и, соответственно, повышать свою обороноспособность, подчеркнул генерал.

На конференции, в которой он принимал участие, звучала мысль о том, что война в Украине "омолодила НАТО" и обозначила возможное новое противостояние более высокого уровня.

Конфронтация между Западом и недемократическим миром вполне вероятна в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сделали вывод участники конференции.

Напомним, на днях Кристофер Каволи пообещал, что украинская армия вовремя получит все вооружения, необходимые для готовящегося контрнаступления против российских войск.

Ранее мы писали, что недавно главком ВСУ Валерий Залужный с командующим силами НАТО в Европе. Стороны обсудили подготовку к наступлению украинской армии.