За полгода использования космического спутника ICEYE (известного как "народный спутник" из-за приобретения его за донаты украинцев, - Ред.) была уничтожена российская военная техника на миллиарды долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в телеграм-канале.

Сотрудники ГУР отмечают, что возможности разведки значительно увеличились с тех пор, как им стал доступен космический аппарат ICEYE. Он позволяет выявлять вражеские цели для приоритетного поражения и нанесения ощутимых потерь российским оккупантам.

Разведчики отмечают также, что "народный спутник" не зависит от погодных условий и времени суток, что позволяет ему эффективно бороться с маскировкой вражеской техники и объектов военной логистики.

За полгода использования разведданных, полученных с помощью космического аппарата, украинские силы превратили в металлолом российскую военную технику на миллиарды долларов, а также нанесли ущерб скоплению вражеской живой силы.

Сотрудники ГУР МО отмечают, что "народный спутник" играет особую роль в планировании и реализации важных и долгожданных военных операций Украины, и выражают благодарность всем, кто помог в его приобретении.

Напомним, что в прошлом году украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен. Средства изначально собирались на "Байрактары", однако Турция по итогу предоставила их бесплатно. В итоге деньги потратили на покупку спутника, что дает доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса IcEye.

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