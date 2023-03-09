Космический аппарат ICEYE, который купили за деньги украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным ГУР, военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября прошлого года. "С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса", добавили в разведке.

По ее данным, за пять месяцев использования аппарата сотрудники ГУР "провели космическую радиолокационную разведку почти 1 тыс. районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины".

В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Напомним, в прошлом году украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен. Средства изначально собирались на "Байрактары", однако Турция по итогу предоставила их бесплатно. В итоге деньги потратили на покупку спутника, что даёт доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса IcEye.

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