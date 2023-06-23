В центре Киева демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской. Он располагался в сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

О сносе сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в своем телеграм-канале, опубликовав фото пустого постамента.

В 2022 году на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием о демонтаже памятника Космодемьянской, однако тогда она не собрала необходимое количество подписей. Авторы петиции заявили, что Космодемьянская была "не выдающейся персоной, а инструментом советской пропаганды".

Зоя Космодемьянская — уроженка Тамбовской области. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского союза (посмертно) в годы войны. Она была партизанкой, красноармейцем, разведчицей диверсионной бригады Западного фронта. Ее схватили фашисты в ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево. После жестоких пыток 18-летнюю девушку повесили.

9 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который был установлен в Мариинском парке на его могиле.

А осенью в столице снесли один из памятников классику русской литературы Александру Пушкину.