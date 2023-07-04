Тихоокеанский флот США поздравил с Днем независимости коллажем с российскими истребителями и эсминцем
Тихоокеанский флот США поздравил своих читателей в Twitter с Днем независимости Штатов открыткой с изображениями российских истребителей Су-27 и советского противолодочного корабля проекта 61.
Пользователи в комментариях высмеяли твит и отмечали, что такая оплошность случается уже не в первый раз.
"Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" - поддел Пентагон пользователь с ником FoxtrottKilo.
"Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" - задался вопросом комментатор Tore.
"Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", - заметил пресс-службе флота Gianluca.
"Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", - похвалил пост Andy.
"По крайней мере, это не радужный флаг", - пошутил mac attack.
После лавины критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.
Как писала "Страна", сегодня в США стало известно еще об одном казусе: на территории Белого дома секретная служба нашла кокаин.
А год назад мы сообщали, что по параду в День независимости США стреляли с крыши здания. Затем на ней нашли мощную винтовку.