Тихоокеанский флот США поздравил своих читателей в Twitter с Днем независимости Штатов открыткой с изображениями российских истребителей Су-27 и советского противолодочного корабля проекта 61.

Пользователи в комментариях высмеяли твит и отмечали, что такая оплошность случается уже не в первый раз.

"Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" - поддел Пентагон пользователь с ником FoxtrottKilo.

"Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" - задался вопросом комментатор Tore.

"Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", - заметил пресс-службе флота Gianluca.

"Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", - похвалил пост Andy.

"По крайней мере, это не радужный флаг", - пошутил mac attack.

После лавины критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.

Как писала "Страна", сегодня в США стало известно еще об одном казусе: на территории Белого дома секретная служба нашла кокаин.

А год назад мы сообщали, что по параду в День независимости США стреляли с крыши здания. Затем на ней нашли мощную винтовку.