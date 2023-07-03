Почти 50% рабочего населения США вынуждены отказаться от путешествий в летние отпуска из-за дороговизны.

Об этом свидетельствует исследование компании Redfield & Wilton Strategies по заказу журнала Newsweek.

По данным опроса, 49% американцев не планируют путешествий в ближайшие три месяца из-за высокой стоимости жизни, но поехали бы, если цены были ниже. Около 12% респондентов сказали, что поехали бы за границу, а 31% — предпочли бы путешествия по стране.

Как отмечает издание, исследование еще показало, что неопределенность, связанная с состоянием экономики США, которая может столкнуться с рецессией в ближайшие месяцы, распространилась на рабочее население страны, сделав его менее склонным к уходу в отпуск.

Также, согласно опросу, из 60% респондентов, заявивших, что на их предпочтения повлияла приемлемость с точки зрения затрат, 52% опрошенным пришлось предпочесть более дешевые направления, а 48% — сократить путешествие на несколько дней.

Исследование проходило 25 июня. В нем приняли участие 1500 граждан США.

Другое недавнее исследование показало, что в этом году для жителей США деньги стали гораздо важнее патриотизма, религии и семьи.

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