За последние четыре года для жителей США снизилась важность патриотизма, религии и семейных ценностей, а важность финансов, наоборот, выросла. Также страна резко разделена по политическим вопросам и социальными тенденциями, такими как стремление к расовому разнообразию в бизнесе и использование гендерно-нейтральных местоимений.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Wall Street Journal и центра NORC.

Около 38% респондентов заявили, что для них очень важен патриотизм, а 39% - что религия. Это существенно ниже, чем когда был впервые задан этот вопрос в 1998 году: тогда 70% считали патриотизм очень важным, а 62% сказали так о религии.

Сократилась и доля американцев, которые говорят, что рождение детей, участие в жизни общества и тяжелая работа являются очень важными ценностями. Толерантность к другим, которую еще четыре года назад считали очень важной 80% американцев, с тех пор упала до 58%.

Социолог Билл Макинтурф, сказал, что "эти различия настолько драматичны, что рисуют новый и удивительный портрет меняющейся Америки". По его мнению, перемены произошли под влиянием политических разногласий, пандемии и самых низких экономических показателей за последние десятилетия.

Единственным приоритетом, важность которого за последнюю четверть века возросла, являются деньги, которые в новом опросе назвали очень важными 43% - по сравнению с 31% в 1998 году.

Помимо денег, все возрастные группы, в том числе пожилые, придавали этим приоритетам и ценностям гораздо меньшее значение, чем когда о них спрашивали социологи в 1998 и 2019 годах.

Около 23% взрослых в возрасте до 30 лет заявили, что патриотизм очень важен для них лично, по сравнению с 59% пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Около 31% молодых респондентов заявили, что религия очень важна для них, по сравнению с 55% среди пожилых людей.

Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет сказали, что иметь детей очень важно.

Около 21% опрошенных заявили, что США стоят выше всех других стран мира, и некоторые называют это мнение американской исключительностью. Половина сказали, что США — одна из величайших стран. Доля тех, кто сказал, что другие страны лучше, чем США, выросла до 27% по сравнению с 19%, когда тот же вопрос задавали в 2016 году.

Как мы писали, летом доля граждан США, гордящихся тем, что они американцы, упала до рекордно низкого уровня.

А около 75% жителей США недовольны текущим курсом своей страны.