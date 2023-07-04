Нельзя заставлять. Суд США вынес вердикт дизайнеру, которая не хотела создавать сайты об однополых браках
Верховный суд США встал на сторону дизайнера из штата Колорадо Лори Смит, которая не хочет создавать интернет-сайты об однополых браках, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям.
О решении сообщают американские медиа.
Смит опасалась, что власти штата могут запретить ей ограничивать дизайн свадебных сайтов гетеросексуальным контентом, и обратилась в высшую судебную инстанцию, где решение в ее пользу было вынесено консервативным большинством из шести судей.
"Первая поправка запрещает Колорадо принуждать дизайнера веб-сайтов к созданию работ, несущих смыслы, с которыми дизайнер не соглашается", - говорится в постановлении суда.
Смит полагала, что к ней мог быть применен Колорадский антидискриминационный акт, который запрещает бизнесу отказывать в "полном и равном" предоставлении товаров и услуг любому клиенту "на основании его расовой принадлежности, вероисповедания, физических возможностей, сексуальной ориентации или иных перечисленных в законодательстве признаков".
В исковом заявлении Смит утверждала, что готова работать со всеми, в том числе "с радостью создавать на заказ графику и сайты для клиентов любой сексуальной ориентации", но не будет производить контент, который противоречит "библейской истине". Та, в ее понимании, состоит в том, что брак – союз между мужчиной и женщиной.
Трое судей-либералов не согласились с решением коллег-консерваторов, назвав его "лицензией на дискриминацию". Вердикт, по мнению либерального меньшинства, низводит геев и лесбиянок до положения граждан второго сорта и может иметь далеко идущие последствия.
"Веб-дизайнер могла бы точно так же отказаться создавать свадебный сайт, например, для межрасовой пары", - предупреждают судьи.
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