Верховный суд США встал на сторону дизайнера из штата Колорадо Лори Смит, которая не хочет создавать интернет-сайты об однополых браках, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям.

О решении сообщают американские медиа.

Смит опасалась, что власти штата могут запретить ей ограничивать дизайн свадебных сайтов гетеросексуальным контентом, и обратилась в высшую судебную инстанцию, где решение в ее пользу было вынесено консервативным большинством из шести судей.

"Первая поправка запрещает Колорадо принуждать дизайнера веб-сайтов к созданию работ, несущих смыслы, с которыми дизайнер не соглашается", - говорится в постановлении суда.

Смит полагала, что к ней мог быть применен Колорадский антидискриминационный акт, который запрещает бизнесу отказывать в "полном и равном" предоставлении товаров и услуг любому клиенту "на основании его расовой принадлежности, вероисповедания, физических возможностей, сексуальной ориентации или иных перечисленных в законодательстве признаков".

В исковом заявлении Смит утверждала, что готова работать со всеми, в том числе "с радостью создавать на заказ графику и сайты для клиентов любой сексуальной ориентации", но не будет производить контент, который противоречит "библейской истине". Та, в ее понимании, состоит в том, что брак – союз между мужчиной и женщиной.

Трое судей-либералов не согласились с решением коллег-консерваторов, назвав его "лицензией на дискриминацию". Вердикт, по мнению либерального меньшинства, низводит геев и лесбиянок до положения граждан второго сорта и может иметь далеко идущие последствия.

"Веб-дизайнер могла бы точно так же отказаться создавать свадебный сайт, например, для межрасовой пары", - предупреждают судьи.

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