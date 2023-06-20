Эстония первой среди прибалтийских стран легализовала однополые браки
Во вторник, 20 июня, парламент Эстонии принял поправки в закон, позволяющие заключать брак между двумя совершеннолетними людьми независимо от их пола.
"За" проголосовали 55 депутатов парламента, 34 - "против".
Об этом сообщает эстонский национальный телерадиовещатель.
Эстония легализовала однополые браки - первой среди балтийских стран.
Однополые супруги также смогут усыновлять детей.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, в октябре прошлого года Словения первой среди славянских стран разрешила однополые браки.
А в этом месяце ЕСПЧ обязал и Украину признать однополые пары. Кроме того, признание однополых семейств является одним из условий принятия Украины в Евросоюз.
Ранее мы писали, что в апреле петиция (уже вторая по счету) в поддержку закона о регистрации однополых и разнополых партнёрств набрала нужное число голосов для рассмотрения Зеленским - более 25 тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее и предложил Кабмину проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар.