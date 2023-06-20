Во вторник, 20 июня, парламент Эстонии принял поправки в закон, позволяющие заключать брак между двумя совершеннолетними людьми независимо от их пола.

"За" проголосовали 55 депутатов парламента, 34 - "против".

Об этом сообщает эстонский национальный телерадиовещатель.

Эстония легализовала однополые браки - первой среди балтийских стран.

Однополые супруги также смогут усыновлять детей.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, в октябре прошлого года Словения первой среди славянских стран разрешила однополые браки.

А в этом месяце ЕСПЧ обязал и Украину признать однополые пары. Кроме того, признание однополых семейств является одним из условий принятия Украины в Евросоюз.

Ранее мы писали, что в апреле петиция (уже вторая по счету) в поддержку закона о регистрации однополых и разнополых партнёрств набрала нужное число голосов для рассмотрения Зеленским - более 25 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее и предложил Кабмину проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар.