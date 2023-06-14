В США трансгендерная активистка и модель Роуз Монтойя после встречи с президентом Джо Байденом и его женой Джилл Байден обнажила грудь на фоне Белого дома. В администрации Байдена после этого заявили, что больше не будут звать ее на официальные мероприятия.

В субботу модель пригласили в Белый дом на празднование Месяца прайда, посвященного ЛГБТ. После мероприятия, в понедельник, Монтойя опубликовала в своих соцсетях видео с празднования, на котором она жмет руку Байдену, а затем позирует топлесс, улыбаясь и теребя силиконовую грудь. Рядом с ней стоят обнаженные по пояс транс-мужчины, у которых видны шрамы после удаления молочных желез.

"Это транс-радость. Мы здесь, в Белом доме, не извиняясь", - написала активистка под видео.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ролик.

"Такое поведение попросту неприемлемо. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Монтойю и позировавших с ней рядом людей больше не будут звать в Белый дом.

Трансгендерная модель в ответ сказала, что в Вашингтоне нет запрета на обнажение груди.

"Я полностью поддерживаю это движение и обнажение сосков. Мои друзья-трансгендеры демонстрировали шрамы от операций на верхней части тела и наслаждались этим, и я захотела присоединиться к ним", – объяснила свой поступок модель.

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