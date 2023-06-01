На дом министра юстиции Германии Марко Бушмана в Гельзенкирхене напали "воинствующие" транс-активисты. В резиденции разукрасили стены и разбили окна.

Об этом пишет Ruhr Nachrichten.

Само нападение произошло две недели назад, но в СМИ практически не освещалось, хотя обращение в полицию зарегистрировано, пишет издание.

О том, что за нападением стоит группировка трансгендеров, написали леворадикальные ресурсы.

"Запись в леворадикальном блоге подписана призывом к дальнейшим радикальным акциям протеста "за боевую самозащиту трансгендерных и квир-людей. Дайте отпор, когда нас делают гражданами второго сорта!" - пишет издание.

Причина нападения - проект "Акта о самоопределении", который опубликовало федеральное правительство в начале мая.

Согласно планам, каждый в Германии должен в будущем иметь возможность самостоятельно определять свой пол и имя и менять их в простой процедуре в органах юстиции.

По данным Министерства по делам семьи и юстиции, закон направлен на трансгендеров, интерсексуалов и небинарных людей. Ассоциация лесбиянок и геев Германии (LSVD) приветствовала публикацию проекта. В то же время радикально настроенные ЛГБТ-активисты считают нормы Акта слишком консервативными.

Ранее мы рассказывали, что в конце апреля неизвестный проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне. Охрана его не заметила, никто не пострадал.

А осенью прошлого года в резиденцию спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси проник мужчина и ударил молотком по голове ее мужа Пола.