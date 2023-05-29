Уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман раскритиковала дефицит разнообразия в сфере труда среди немецких компаний. По ее словам, фирмы скоро обяжут отчитываться о соблюдении критерия разнообразия.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

"В международном сравнении мы в Германии всё ещё сильно отстаем", — сказала Атаман.

По ее словам, это проблема прежде всего для немецких фирм, которые сотрудничают с зарубежными компаниями.

"Для всех, кто хочет работать на международном уровне с другими компаниями, важно способствовать разнообразию", — заявила уполномоченная по борьбе с дискриминацией.

Необходимость соблюдать разнообразие регулируется Директивой ЕС об ответственности за корпоративную устойчивость, что вступила в силу в январе этого года. Она обязывает крупные компании публиковать отчёты о том, как они решают экологические, социальные и управленческие вопросы. Сюда же относится и фактор разнообразия. У компаний есть время до лета 2024 года, чтобы реализовать директиву.

Немецкие компании решили обязать оценивать, насколько разнообразна их рабочая сила. Хотя форма отчетности еще не введена, Атаман предупреждает работодателей, чтобы они занялись этим уже сейчас.

"Каждый, кто ещё не приступил к теме управления многообразием, должен в ближайшее время заняться этим", - отметила чиновник.

"До сих пор разнообразие часто приравнивали только к улучшению положения женщин. Но разнообразие также подразумевает людей с различной сексуальной идентичностью, религией и происхождением, людей с ограниченными возможностями" - пояснила Ферда.

Издание добавляет, что до сих пор в ФРГ доступ к рынку труда был затруднён для многих людей с тяжёлыми формами инвалидности: в 2022 году более 46% из них были зарегистрированы в как безработные.

Ранее "Страна" сообщала о забастовке на железных дорогах и гражданских аэропортах Германии из-за низких зарплат.

Перед этим министр труда пообещал повысить зарплаты.