В Германии 3 000 украинских военных пройдут обучение по использованию современной боевой техники до конца этого года. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время посещения военной базы возле города Мунстер, где проходят обучение танкисты ВСУ.

Об этом сообщает "Укринформ".



"С начала войны мы подготовили 1200 украинских военных, к концу этого года их количество превысит три тысячи", - заявил Писториус.



Он уточнил, что речь идет о различных видах техники, а также отметил, что обучение является особенно сильной стороной Бундесвера.



Министр добавил, что Германия очень быстро реагирует на нужды Украины, в том числе уже подготовила 600 сержантов, которых Писториус назвал "хребтом армии". Обучение не менее важно, чем поставки техники и боеприпасов, подчеркнул он.



Писториус был приятно удивлен тем, как быстро украинцы овладевают самой современной техникой, их изобретательностью и креативностью. Он также отметил, что это взаимно полезный процесс, ведь немецкие солдаты также получают многое от тех, кто имеет настоящий боевой опыт.



Он назвал Мунстер "идеальным местом" для подготовки солдат – там расположена танковая школа со всем необходимым для качественной подготовки. Это самая большая в Германии учебная площадка.

Как писала "Страна", 13 февраля в Германии началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

При этом Австрия отказалась обучать украинских военных управлению танками Leopard 2.

Нидерланды обещали поставить в Украину боеприпасы для танков Leopard и помогут в обучении украинских военных.