Немецкие железнодорожники выйдут на очередную 50-часовую забастовку - после безуспешных переговоров о повышении минимальной зарплаты.

Об этом сообщает Bild.

Движение поездов из-за забастовки будет парализовано с 22:00 воскресенья, 14 мая, до полуночи вторника, 16 мая.

Ожидается, что ездить не будут не только поезда дальнего следования, но и региональные электрички, которыми активно пользуются украинские беженцы.

Представители профсоюза выдвинули ультиматум Deutsche Bahn, они требуют повысить как минимум на 12% минимальную зарплату для железнодорожных работников.

Напомним, в конце марта в Германии прошла крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников и авиаперевозчиков. Организаторы - профсоюзы EVG и Verdi. Verdi призывали увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступал за повышение зарплаты работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

А в феврале в аэропортах Германии из-за забастовки были отменены более 2 тысяч рейсов. По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали.