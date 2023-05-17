В конце апреля неизвестный проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне. Охрана его не заметила, никто не пострадал.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников издания, инцидент имел место примерно в 03:00 по местному времени, дата не уточняется. В публикации говорится, что "Салливан столкнулся с этим человеком и велел ему уйти". Как пояснили источники, в доме не было "следов взлома".

Как следует из материала, "мужчина, по всей видимости, был в состоянии опьянения и не понимал, где находится". По сведениям газеты, "нет свидетельств того, что этот человек знал Салливана или хотел причинить ему вред".

Отвечающие за безопасность первых лиц страны сотрудники Секретной службы США, которые круглосуточно охраняют дом, не заметили нарушителя. Они узнали о произошедшем от Салливана, когда мужчина уже ушел.

"Секретная служба проводит проверки в связи с инцидентом в сфере безопасности, который произошел в месте, где находилось охраняемое лицо. Хотя данное охраняемое лицо не пострадало, мы относимся к ситуации очень серьезно и начали всеобъемлющее расследование, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Любые отклонения от наших правил по обеспечению охраны неприемлемы, в случае их выявления сотрудники понесут ответственность", - заявил представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

Он добавил, что в связи с инцидентом уже были приняты дополнительные меры безопасности.

В публикации констатируется, что сотрудники Секретной службы должны были своевременно заметить мужчину и, вероятнее всего, задержать его. Ему могли бы быть предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию, закрытую для посторонних лиц.

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