В США разгорается скандал из-за назначения 24-летнего военного моряка и небинарного трансвестита Джошуа Келли "цифровым послом" ВМС США. Действия руководства флота осудили многие американские военные.

О скандале пишут американские медиа.

Келли, который идентифицирует себя как небинарная персона и участвует в травести-шоу, а также в других развлекательных мероприятиях вроде шоу шевеления губами, служил одним из пяти "цифровых послов" ВМС с октября по март этого года. Его задача была привлекать на службу новобранцев через интернет. При этом за работу ни ему, ни другим четырем послам не платили.

Келли объявил о своем участии в программе привлечения новобранцев в ноябре в Инстаграме. Он назвал благословением возможность "делиться своим опытом дрэг-квин" (то есть переодетого в женщину мужчину).

Его "второе я" для выступлений в дрэг-квин-шоу зовут Харпи Дэниэлс. Келли надеялся, выступая перед публикой в этом образе "вдохновить людей по всему миру и показать, что можно служить своей стране и по-прежнему оставаться самим собой".

Выбором руководства ВМС США возмутился бывший морской котик Роберт О’Нил, член команды SEAL Team Six, которой приписывают уничтожение лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Он раскритиковал врмейскую верхушку за использование дрэг-квин в качестве вербовщика в ряды ВМФ.

"Хорошо. В настоящее время ВМС США используют рядового моряка и дрэг-квин в качестве вербовщика. Я задолбался. Китай нас уничтожит. Вы получили это, ВМС. Не могу поверить, что я боролся за это дерьмо", - написал О’Нил в Твиттере.

В том же ключе, только мягче, высказался бывший подполковник космических сил Мэтью Ломайер, который был уволен в 2021 году за критику военного руководства с клеймом марксиста. По его словам, удивительно, "что высшее военное руководство продолжает продвигать подобную повестку дня, несмотря на то, что это вредит нашим усилиям по вербовке" и никак не может помочь "нашей эффективности и боеготовности".

Келли ответил на эту критику.

"Вы хотите поддерживать военных только тогда, когда это приносит вам пользу и не затрагивает квир-людей. Тем не менее, военные являются самой крупной разнообразной и адаптируемой в использовании организацией. Вы меня не запугаете и не остановите процветание сообщества ЛГБТК+!" - заявил он.

Как мы писали, в ноябре 2021 года Джо Байден указом снял наложенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу в армии для трансгендеров.

А год спустя пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров в американской армии.