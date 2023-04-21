Палата представителей конгресса США силами республиканского большинства приняла законопроект, запрещающий школам допускать сменивших пол мужчин к участию в женских соревнованиях.

Инициатива, которую уже пообещал заветировать президент Джо Байден, утверждена голосами 219 конгрессменов. 203 высказались против.

"Законопроект запрещает школьным спортивным программам допускать лиц, чей биологический пол при рождении был мужским, к участию в программах, предназначенных для женщин или девочек", - сказано в пояснении к документу.

По замыслу его 94 авторов, законопроект призван защитить девушек в спорте от конкуренции со стороны сменивших пол юношей. Он имеет мало шансов пройти сенат, который контролируют демократы.



Административно-бюджетное управление Белого дома ранее раскритиковало инициативу, назвав ее "абсолютным запретом для трансгендеров-учащихся, даже настолько юных, как школьники начальных классов, играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью".

В Белом доме также упомянули о массовых психических проблемах у молодых трансгендеров, примерно половина которых "всерьез задумывались о самоубийстве".

Ранее мы рассказывали, что в США трансгендер начал бить рекорды в женском плавании. До тех пор, пока не проиграл другому трансгендеру.

Также мы сообщали, что десятилетняя американка стала самой юной моделью-трансгендером на Неделе моды в Нью-Йорке.