В США суд постановил, что трансгендерная женщина не могла неприлично обнажить свой пенис в женской раздевалке клуба YMCA в Ксении (штат Огайо), так как она слишком толстая, чтобы его было видно.

Об этом сообщает Daily Mail.

31-летний Даррен Глайнс, которого сейчас зовут Рэйчел, предстал перед судом из-за жалоб трех человек, поступивших с 2021 года. Посетительницы YMCA жаловались, что видели "голого мужчину в женской раздевалке". В одной из жалоб говорилось, что во время обнажения пениса присутствовали трое несовершеннолетних, после чего одна из женщин подошла к стойке регистрации, чтобы сообщить о проблеме. Но работник клуба заверил ее, что обнажившийся мужчина был "на самом деле женщиной" и что "его не следовало беспокоить" из-за такой мелочи.

Глайнсу было разрешено использовать помещения во всех заведениях YMCA, хотя Рэйчел и не делала операцию по смене пола.

Но на основании жалоб против трансгендера все же возбудили дело.

Судья Дэвид Макнами сказал, что "гениталии Глайнс не были видны, потому что их закрывали другие части ее тела". Адвокаты Глайнс, Лорен и Кеара Девер, на заседании суда тоже утверждали, что она была настолько толстой, что ее живот закрывал ее гениталии.

В итоге трансгендер был признан невиновным по трем пунктам обвинения в непристойном обнажении.

"Мы благодарны за то, что восторжествовали верховенство закона и правда, благодаря которым госпожа Глайнс и общество могут жить дальше в мире", - отметили адвокаты.

Ранее мы рассказывали, что недавно трансгендеры устроили протест в Капитолии штата Кентукки, требуя разрешить менять пол детям.

Также "Страна" писала, что в США ветеран спецназа признался, что разрушил свою жизнь, сменив пол под влиянием пропаганды.