В Петербурге украинский эксгибиционист демонстрировал гениталии в женском наряде. Фото
В российской культурной столице Санкт-Петербурге задержали тренера по айкидо из Украины, который, нарядившись в женскую одежду, демонстрировал половые органы возле школы.
Об этом сообщает газета "Фонтанка".
Днем 16 декабря в полицию Фрунзенского района города поступила информация о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Сотрудники уголовного розыска уже через пять минут прибыли на место, но даму не нашли.
Однако во время оперативно-разыскных мероприятий через десять минут у парка Интернационалистов заметили подходящую под приметы женщину и задержалиее.
Только после задержания выяснилось, что в женском наряде был 49-летний гражданин Украины, проживающий в России без регистрации. Мужчина работал тренером по айкидо в одном из спортивных клубов Петербурга.
Накануне он напугал своими действиями школьниц в парке Интернационалистов.
На эксгибициониста завели уголовное дело по статье "Развратные действия".
Ранее мы писали, что в Тернополе суд назначил мужчине, который показывал половой орган прохожим в парке, штраф в размере 119 гривен.
Также "Страна" рассказывала, как в Запорожье извращенец прямо в автобусе показывал девушкам свое достоинство и предлагал развлечься.