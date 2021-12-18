В российской культурной столице Санкт-Петербурге задержали тренера по айкидо из Украины, который, нарядившись в женскую одежду, демонстрировал половые органы возле школы.

Об этом сообщает газета "Фонтанка".

Днем 16 декабря в полицию Фрунзенского района города поступила информация о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Сотрудники уголовного розыска уже через пять минут прибыли на место, но даму не нашли.

Однако во время оперативно-разыскных мероприятий через десять минут у парка Интернационалистов заметили подходящую под приметы женщину и задержалиее.

Только после задержания выяснилось, что в женском наряде был 49-летний гражданин Украины, проживающий в России без регистрации. Мужчина работал тренером по айкидо в одном из спортивных клубов Петербурга.

Накануне он напугал своими действиями школьниц в парке Интернационалистов.

На эксгибициониста завели уголовное дело по статье "Развратные действия".

Ранее мы писали, что в Тернополе суд назначил мужчине, который показывал половой орган прохожим в парке, штраф в размере 119 гривен.

Также "Страна" рассказывала, как в Запорожье извращенец прямо в автобусе показывал девушкам свое достоинство и предлагал развлечься.