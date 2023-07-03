Госдепартамент США обнародовал доклад с оценкой действий американских чиновников в период захвата власти в Афганистане талибами. В документе ведомство признало как собственные упущения, так и просчеты администраций Дональда Трампа и Джо Байдена.

В 21-страничном документе дан анализ событий с января 2020 по август 2021 года и говорится, что администрации Трампа и Байдена при планировании сворачивания 20-летнего присутствия США в Афганистане недостаточно просчитали "худшие сценарии и то, насколько быстро они могут реализоваться".

Как отмечается в докладе, хотя Пентагон и стал планировать вывод войск "немногим ранее", чем он начался в середине августа 2021 года, участие Госдепартамента в планировании "было затруднено тем, что было неясно, кто в ведомстве играет ведущую роль" и ответственен за этот процесс.

Госдепартамент констатировал, что быстрый вывод войск лишил дипломатов необходимой силовой поддержки, а планы сохранить небольшой военный контингент для обеспечения безопасности посольства не был согласован с талибами к моменту захвата ими Кабула.

В документе подчеркивается, что власти не могли в должной степени оценить последствия вывода американских войск для стабильности афганского правительства. Это было связано в том числе и с традиционной летней ротацией дипломатов, которая завершилась всего за пару недель до вывода ВС США из страны.

В связи с этим с крайне сложными вопросами столкнулись дипломаты, которые находились в стране всего несколько дней или недель, подчеркивается в отчете.

Сотрудники администрации высокого ранга "недостаточно хорошо продумали наихудшие сценарии" последствий вывода войск, в том числе приход к власти радикального движения "Талибан", говорится в докладе. Его авторы считают, что решения бывшего и нынешнего президентов США о выводе ВС США из Афганистана "имели серьезные последствия" для поддерживаемого Вашингтоном афганского правительства.

Раскритиковали дипломаты и решение передать афганским властям авиабазу "Баграм", в результате чего для эвакуации десятков тысяч человек пришлось полагаться только на кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая.

После публикации доклада председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол подверг Госдеп критике.

В своем письменном заявлении он подчеркнул, что ведомство в ответ на его обращение обнародовало "лишь небольшую часть" из 87-страничного отчета, не выполнив его просьбы.

"Это еще одна очевидная попытка скрыть вину администрации Байдена в хаотичной и кровопролитной эвакуации из Афганистана", - заключил республиканец.

На доклад отреагировал и Байден, отвергнув претензии о просчетах при выводе войск из Афганистана.

"Вы помните, что я говорил об Афганистане? Я говорил, что "Аль-Каиды" там не будет, я говорил, что нам поможет "Талибан". Что сейчас происходит? Читайте прессу, я был прав", - сказал Байден.

Документ опубликовали после того, как в мае Маккол пригрозил привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за утаивание данных и неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, 14 апреля 2021 года Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах.