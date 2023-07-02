Британские эксперты обеспокоены тем, что талибы уничтожают наркоиндустрию Афганистана.

Об этом говорится в публикации The Telegraph.

В статье сообщается, что Талибан объявил войну производству наркотиков, уничтожив 80% посевов мака в Афганистане, который ранее был крупнейшим экспортером наркотиков-опиатов в мире.

"Боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы мака и наказывая нарушителей", – рассказывает издание.

Однако эксперты The Telegraph видят в этом негатив.

По их мнению, во-первых, для заполнения ниши в наркотрафике вырастет производство опиатов в других странах, вроде Мьянмы или Мексики, что непредсказуемо изменит маршруты поставок героина.

Во-вторых, афганские фермеры и связанные с ними в торговле маком, будут вынуждены покинуть страну, что "еще больше подорвет внутреннюю экономику и усугубит давление нелегальной миграции на значительную часть Европы, Азии и Америки".

В-третьих, пробел, образовавшийся в результате проблем с поставками героина из Афганистана, может быть заполнен фентанилом и другими синтетическими опиоидами - веществами, передозировка которыми убивает больше молодых и средневозрастных американцев (18–45 лет), чем рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни или оружие.

"Я думаю, проблема будет заключаться в том, что, если поставки героина значительно сократятся – а мы не почувствуем этого до следующего года – в систему попадет много фентанила", – сказал Гарри Шапиро, британский эксперт с 45-летним стажем работы в сфере наркотиков и директор DrugsWise.

При этом, по мнению экспертов, больше всего могут пострадать страны бывшего СССР.

"Превосходные системы здравоохранения и службы снижения вреда в Западной Европе должны оградить регион от внезапной доступности фентанила, но это может быть не так на востоке континента, где такая инфраструктура не существует", – сказал директор программы "Наркотики и демократия" голландского аналитического центра Transnational Institute Йельсма.

"Для стран бывшего Советского Союза существует больший риск", - добавил он.

Напомним, в апреле прошлого года Талибан ввел строгий запрет на культивирование опийного мака. Запрет был введен для того, чтобы смягчить международную обеспокоенность в отношении контроля за оборотом наркотиков на фоне резкого падения уровня жизни и экономики в Афганистане.

Ранее издание Politico писало о том, что запрет талибов обрушит европейский рынок героина, и образовавшийся вакуум "может быть заполнен чем-то гораздо более серьезным".