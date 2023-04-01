Европе грозят "катастрофические последствия" в связи с запретом на выращивание мака в Афганистане, который ввели талибы.

Об этом пишет Politico.

По мнению экспертов издания, это обрушит европейский рынок героина, и образовавшийся вакуум "может быть заполнен чем-то гораздо более серьезным".

Почти весь потребляемый в Европе героин поступает из Афганистана, где талибы ввели запрет на выращивание мака, который вступит в силу в ближайшие недели. Вероятная нехватка мака может подхлестнуть производство синтетических опиоидов, таких как фентанил. Это представляет серьезную опасность для здоровья населения, поскольку синтетические опиоиды, как правило, намного сильнее природного героина - в 50 раз, в случае фентанила. Это означает, что передозировка происходит гораздо чаще: фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке.

"Кажется странным это говорить, но почти с точки зрения синтетики высокая доступность героина на данный момент является… возможно, защитным фактором", - прокомментировал ситуацию Пол Гриффитс, научный директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA).

Ранее талибы уже запрещали выращивание опийного мака в 2000 году, что привело к нехватке героина в Европе. Вскоре после этого на континенте впервые появился фентанил, создавший серьезнейшие проблемы для здоровья населения.

"Чтобы понять, насколько опасными могут быть синтетические опиоиды, посмотрите на Америку. В 2020 году от передозировки фентанила там умерли более 58 000 человек, по сравнению с 97 в Европейском Союзе. К 2022 году число смертей от синтетических опиоидов в США, в основном связанных с фентанилом, увеличилось до 68 000 человек", - пишет Politico.

В феврале 2023 года в канадской провинции Британская Колумбия впервые в мире легализовали тяжелые наркотики.

Напомним, в ноябре 2021 года число смертей от передозировки наркотиками в США за пандемию выросло почти на треть.