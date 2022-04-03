Талибан запретил выращивать опиумный мак по всей территории Афганистана
Движение "Талибан" ввело строгий запрет на культивирование опийного мака.
Об этом заявил верховный лидер группировки Хайбатулла Ахунзада.
"Согласно указу верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан, все афганцы проинформированы о том, что отныне выращивание мака строго запрещено по всей стране", - сообщил глава организации.
По предположениям ряда арабских журналистов, запрет был введен для того, чтобы смягчить международную обеспокоенность в отношении контроля за оборотом наркотиков на фоне резкого падения уровня жизни и экономики в Афганистане.
Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.
Указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих наркотические вещества] таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана", "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".
По данным ООН, к концу 2021 года Афганистан увеличил годовое производство мака на 8%. Количество героина, поставлявшегося государством на международный рынок за год, оценивается экспертами организации в 230 тысяч тонн - это 85% его общемирового производства.
Напомним, в прошлом году в США установлен антирекорд по смертям от передозировки наркотиками - более 100 тысяч человек за год.
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