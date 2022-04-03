Движение "Талибан" ввело строгий запрет на культивирование опийного мака.

Об этом заявил верховный лидер группировки Хайбатулла Ахунзада.

"Согласно указу верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан, все афганцы проинформированы о том, что отныне выращивание мака строго запрещено по всей стране", - сообщил глава организации.

По предположениям ряда арабских журналистов, запрет был введен для того, чтобы смягчить международную обеспокоенность в отношении контроля за оборотом наркотиков на фоне резкого падения уровня жизни и экономики в Афганистане.

Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих наркотические вещества] таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана", "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

По данным ООН, к концу 2021 года Афганистан увеличил годовое производство мака на 8%. Количество героина, поставлявшегося государством на международный рынок за год, оценивается экспертами организации в 230 тысяч тонн - это 85% его общемирового производства.

Напомним, в прошлом году в США установлен антирекорд по смертям от передозировки наркотиками - более 100 тысяч человек за год.

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