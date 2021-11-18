В США установлен антирекорд по смертям от передозировки наркотиками - более 100 тысяч человек за год. Период, во время которого случились эти смерти, совпадает с коронавирусной пандемией - с апреля 2020 года по апрель 2021 года.

Страшную правительственную статистику приводит издание The Washington Post.

По сравнению с прошлым аналогичным периодом прирост составил 28,5 процента. Распространение COVID-19 в США называют в числе одной из причин ухудшения ситуации.

Больше всего смертей среди американцев зарегистрировано в регионе у гор Аппалачи. Это в первую очередь штаты Пенсильвания, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннеси, Джорджия и Алабама.

Возглавляет список по количеству причин смертей опиоид фентанил. Это искусственный заменитель героина, разработанный в 1960-х для медицинских целей. От фентанила в 2021 году умерли больше людей, чем от любого другого вещества в 2016 году.

В этом году правительство США изъяло настолько много партий фентанила, что смертельной дозы хватило бы каждому американцу. Причем если раньше наркотик был популярен в основном на Восточном побережье, в на Западном увлекались психостимулятором метамфетамином, смертность от которого выросла 48%, то теперь препараты одинаково востребованы по всей стране.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле от передозировки скончался ветеран американского рэпа Эрл Симмонс, известный как DMX.

Мы также писали, что в сентябре не стало чернокожего актера из США Майкла Уильямса - он тоже перебрал с наркотиками.