Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принимает кетамин, сооснователь Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы, а руководство венчурной компании Founders Fund, инвестирующей в SpaceX и Facebook, устраивали вечеринки с психоделиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, почти вся Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах", что стало уже своего рода частью корпоративной культуры. Айтишники объясняют, что это вдохновляет их на креатив и творчество.

Вскоре после публикации статьи Маск публично поддержал использование кетамина для лечения депрессии.

Издание отмечает, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще в 2019 году одобрило ингаляционную версию кетамина для лечения резистентной депрессии.

Однако, по данным WSJ, Маск любитель принять кетамин и в дозах побольше - на светских мероприятиях.

Издание пообщалось с консультантом, который якобы помогает друзьям и коллегам из IT-сферы подобрать дозу наркотиков. Он уточняет, что речь идет о микродозинге - приеме наркотика в сверхмалых дозах.

"Прямо сейчас миллионы людей принимают психоделики в микродозах. Это самый быстрый путь к тому, чтобы открыть свой разум и ясно увидеть самому, что происходит", — заявил Карл Голдфилд.

При этом у Голдфилда нет медицинского образования, все рекомендации он дает исходя из своего опыта.

Напомним, что ранее Маск предложил провести бой с Цукербергом "по всем правилам ММА".

Однако вмешалась его мама и сообщила, что никакого боя не будет.