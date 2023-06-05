Стоимость нейротехнологической компании Neuralink Илона Маска достигла 5 млрд долларов после того, как она получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению электронного чипа в человеческий мозг.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, стоимость компании выросла на 3 млрд долларов по сравнению с показателем за 2021 год. Сейчас акции продаются по 55 долларов за одну единицу.

Отмечается, что спрос на акции компании зашкаливает, поскольку Neuralink, по данным агентства, уже скоро может получить разрешение на коммерческое использование своих разработок.

Однако ранее возглавлявший дирекцию по нейроинженерии Национального института здоровья США Кип Людвиг утверждает, что понадобится не менее 10 лет, чтобы получить разрешение на коммерческое использование мозгового имплантата. А ученый Арун Шридхар назвал "безумной" стоимость компании. По его мнению, разработка имплантата находится на очень ранней стадии.

Ранее Neuralink производила опыты на животных, из-за чего компания попадала в скандалы. Внутренний персонал жаловался, что испытания проводятся в спешке, что приводит к ненужным страданиям и смертям среди подопытных. Всего с 2018 года к декабрю прошлого года компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Маск и другие руководители Neuralink отказались это комментировать.

В декабре 2022 года Маск обещал вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук в течение полугода. Также Neuralink уже работает над глазными имплантами, позволяющими восстановить зрение и решениями, способными восстановить подвижность пациентов с повреждённым спинным мозгом.