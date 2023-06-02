Американский бизнесмен Илон Маск планирует переименовать Twitter. Новым названием и логотипом может стать буква Х.

Об этом уже не первый месяц сообщают СМИ, а накануне и сам владелец соцсети подтвердил слухи.

"Правда", - написал он, комментируя соответствующее сообщение T(w)itter Daily News. Однако сейчас пост уже удален.

31 мая в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды", а Х в данном случае "может значить что угодно".

Он говорит, что его видение будущего развития Twitter как площадки для размещения видео, фото и текстов крупного формата расходится с изначальной задумкой создателей соцсети как инструмента обмена короткими сообщениями.

В связи с этим Маск допустил, что Twitter окажется "неправильным брендом" для его проекта.

Еще в апреле сообщалось о поглощении Twitter Inc. компанией Х Corp., зарегистрированной Маском в Неваде в марте этого года.

Кроме того, в начале апреля в Twitter уже сменялся логотип: вместо синей птицы там был символ криптовалюты Dogecoin.

Напомним, Илон Маск после покупки Twitter заявил, что причина, по которой он купил соцсеть, заключается в том, что "для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости".