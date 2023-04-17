Илон Маск заявил, что американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - даже к личным перепискам пользователей.

Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, за соцсетью следили различные правительственные ведомства.

"То, насколько государственные органы имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, поразило меня", - сказал Маск.

Напомним, ранее пользователи Twitter вычислили, что алгоритм социальной сети специально понижает рейтинг твитов о войне в Украине. Это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте. Недостаток документации в коде и отсутствие комментариев со стороны разработчиков не позволяют точно определить причину таких алгоритмических решений.

Также недавно в сети появилась часть исходного кода социальной сети Twitter. Сообщалось, что исходный код мог несколько месяцев находиться в открытом доступе. Он содержит уязвимости в системе безопасности, которые могут дать хакерам или другим заинтересованным лицам средства для извлечения пользовательских данных или отключения сайта. Компания обратилась в окружной суд штата Калифорния.