В Twitter вводится монетизация контента.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети ее владелец Илон Маск.

"В течение следующих 12 месяцев Twitter не будет удерживать деньги.

Вы получите те же деньги, что и мы, то есть 70% для подписок на iOS и Android (они взимают 30%) и ~92% в Интернете (может быть лучше, в зависимости от платежного процессора).

По истечении первого года комиссия для iOS и Android снижается до 15%, и мы добавим к ней небольшую сумму в зависимости от объема", – добавил Маск.

Ранее мы писали, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.

Также "Страна" рассказывала, что недавно в сети появилась часть исходного кода социальной сети Twitter. Сообщалось, что исходный код мог несколько месяцев находиться в открытом доступе. Он содержит уязвимости в системе безопасности, которые могут дать хакерам или другим заинтересованным лицам средства для извлечения пользовательских данных или отключения сайта. Компания обратилась в окружной суд штата Калифорния.