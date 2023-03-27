В сети появилась часть исходного кода социальной сети Twitter. Компания обратилась в окружной суд штата Калифорния.

Об этом пишет New York Times.

Код появился на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub. Twitter попросил руководство форума удалить его, и те сделали это в тот же день.

Также Твиттер обратился в суд, требуя от GitHub идентифицировать человека, разместившего чувствительную информацию в сети.

Исходный код мог несколько месяцев находиться в открытом доступе. Он содержит уязвимости в системе безопасности, которые могут дать хакерам или другим заинтересованным лицам средства для извлечения пользовательских данных или отключения сайта.

Twitter начал расследование утечки и предварительные выводы свидетельствуют, что это мог сделать сотрудник компании, уволенный из штата в прошлом году, когда в компании были масштабные сокращения после покупки ее Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что хакеры похитили данные более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали их в сети.

А сам Маск признался, что американские власти платили Twitter миллионы за цензуру.