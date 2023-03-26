Американский бизнесмен Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.

Об этом сообщает издание The Information.

"Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 млрд долларов. Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с письмом бизнесмена подчиненным.

The Information утверждает, что с учетом долгов в 13 млрд долларов оценка компании в 11 раз превышает 3 млрд долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году.

Издание отмечает, что у конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы (Snap, Pinterest или Meta Platforms) оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.

Ранее мы писали, что Илон Маск заявил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.

Также "Страна" рассказывала, что Илон Маск решил построить в Техасе новый город для сотрудников своих компаний.