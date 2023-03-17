Американский бизнесмен Илон Маск решил построить новый город для сотрудников своих компаний Tesla, SpaceX и Boring в Техасе.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, переписку компаний Маска с чиновниками округа и собеседников, знакомыми с планами Маска.

По данным газеты, связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска организации скупают земли, на которых планируется построить больше 100 жилых домов, школу и частный комплекс для самого миллиардера.

По словам людей, знакомых с планами Маска, руководители его Boring Company обсуждали и изучали возможность создания города в Бастропе. По словам собеседников издания, Маск и его топ-менеджеры хотят, чтобы работающие в Остине сотрудники компаний Boring, Tesla и SpaceX могли жить в новых домах с арендной платой ниже рыночной. Сейчас месяц аренды жилья в Остине обходится в 2 200 долларов. Компании Маска предлагают своим работникам арендовать жилье за 800 долларов. Планируемый к строительству город примыкает к строящимся объектам Boring и SpaceX.

В публикации говорится, что на купленных участках земли уже есть группа модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал. Гостей встречают таблички с надписью "Добро пожаловать в Снейлбрук". Snailbrook (Ручей улитки) - это отсылка ко временам создания Маском компании Boring, когда он призывал при прокладке тоннелей создавать буровое оборудование, которое будет продвигаться "быстрее улитки".

По закону штата Техас, в городе должно быть не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи. Пока округ Бастроп не получал заявки от Маска или какой-либо из его организаций.

Ранее мы писали, что, по данным The Sun, Илон Маск нанял сотню телохранителей и усилил безопасность дома у своего отца в ЮАР.

Также "Страна" рассказывала, что Илон Маск уволил главного инженера Twitter из-за снижения количества просмотров своих постов.