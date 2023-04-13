Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США направили в Федеральную торговую комиссию (FTC) повестку в суд для получения информации, связанной с расследованием агентства в отношении Twitter.

Об этом пишет The Hill.

Член палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо), который возглавляет Судебный комитет Палаты представителей, направил повестку в суд председателю FTC Лине Хан, утверждая, что агентство не выполнило предыдущие запросы информации от группы. Джордан и сенатор Тед Круз запросили у FTC все сообщения, связанные с расследованием агентства в отношении Twitter и его реакцией на покупку платформы Илоном Маском в октябре 2022 года.

"Отказ FTC предоставить этот материал неприемлем", - говорится в заявлении Джордана.

Председатель комитета настаивает, что расследование в отношении соцсети неоправданно нарушает первую поправку к конституции, устанавливающую свободу слова.

Призыв Джордана к наблюдению за расследованием Федеральной торговой комиссии в отношении Twitter появился после того, как агентство выразило обеспокоенность по поводу некоторых действий Маска после покупки компании. Его сокращения сотрудников также вызвали тревогу по поводу возможностей компании в отношении конфиденциальности данных.

Ранее мы писали, что в сети появилась часть исходного кода социальной сети Twitter. Компания обратилась в окружной суд штата Калифорния.

Также "Страна" рассказывала, что Илон Маск начал увольнения высокопоставленных работников Twitter осенью, сразу после покупки социальной сети.