Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска получила контракт Министерства обороны США на поставку спутниковых терминалов Starlink в Украину.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет Bloomberg.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на соответствующие услуги", - говорится в сообщении.

Терминалы, вероятно, будут приобретены на средства, выделенные Конгрессом на Инициативу по содействию безопасности Украины, которая призвана обеспечить долгосрочные потребности Киева, пишет издание.

В декабре Пентагон сообщил, что предоставит Украине терминалы и услуги спутниковой связи, но не подтвердил, что контракт получит SpaceX Илона Маска.

Американские военные высоко оценивали роль, которую терминалы Starlink сыграли в Украине после начала войны, обеспечив стабильной связью гражданское население и военных.

Однако в октябре прошлого года Илон Маск заявил, что больше не сможет оплачивать работу терминалов Starlink в Украине, и прекращает поставки новых терминалов.

Договоренность о продолжении поставок была достигнута только после того, как Пентагон пообещал взять на себя часть расходов.