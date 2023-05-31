В среду вечером, 31 мая, над территорией Украины заметили пролетающие спутники компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Видео пролета, который происходит в данный момент, публикуют телеграм-каналы.

Сегодня компания SpaceX в своем Твиттере сообщила, что запустила на орбиту новую партию из 52 интернет-спутников Starlink.

У компании уже есть разрешение отправить на орбиту 12 000 спутников Starlink и подала заявку на разрешение на запуск еще 30 000 спутников.

Каждый спутник весит 227 килограммов. Они будут летать вокруг нашей планеты на расстоянии 550 километров. Жителей Земли детища Илона Маска будут обеспечивать интернетом. Планируется, что к первым 60-ти спутникам присоединятся и другие.

Ранее компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon. В рамках второй частной миссии Axiom Space четырех космических туристов доставили на борт МКС. Командиром корабля стала бывшая астронавт NASA Пегги Уилсон, которая вошла в историю как первая женщина-командир экспедиции МКС. Пилотом стал бизнесмен Джон Шоффнер. В состав экипажа также вошли астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни. При этом Барнави стала первой женщиной-астронавтом из Саудовской Аравии.

Кроме того, в апреле компания SpaceX запустила самые большие в мире ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Однако запуск оказался неудачным. Через три минуты после старта произошла нештатная ситуация - ракета Super Heavy, которая должна была вывести Starship, начала "крутиться". Ее первая ступень не отделилась.