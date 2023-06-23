Мать Илона Маска заявила, что отменила запланированный бой своего сына с Марком Цукербергом. Но говорит, что пока им об этом не сказала.

"Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", - написала Мэй Маск в Твиттере.

Сын ответил ей в комментариях смеющимся смайликом.

Сейчас Мэй делает репост чуть ли не каждой чужой публикации о предстоящем поединке двух техно-предпринимателей с комментарием, что бой отменен.

Напомним, что история с боем началась с того, что Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

Драться договорились в клетке по правилам UFC. Кажется, что у Цукерберга есть определенное преимущество, так как он занимается джиу-джитсу, а по правилам UFC приемы этого боевого искусства (в том числе болевые и удушающие) разрешены.

Напомним, что Маск предложил провести бой по правилам ММА. Об этом он написал в комментарии в Twitter.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск резко разбогател после получения разрешения на испытания мозговых чипов на людях.