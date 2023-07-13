В Николаевской области минувшей ночью обломками сбитого "Калибра" повреждены здание учебного заведения и десять частных домов.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет.

Также над областью сбили четыре "Шахеда".

Напомним, в Дарницком районе Киева обломок сбитого дрона повредил квартиру на 25 этаже высотки, пострадали два человека.

Всего в Украине во время ночной атаки РФ было сбито 20 дронов и две ракеты "Калибр".

Одна ракета была сбита в Хмельницкой области, а вторая, как выяснилось, в Николаевской.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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