Повреждены учебное заведение и десять домов. Подробности ночной атаки РФ в Николаевской области
В Николаевской области минувшей ночью обломками сбитого "Калибра" повреждены здание учебного заведения и десять частных домов.
Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет.
Также над областью сбили четыре "Шахеда".
Напомним, в Дарницком районе Киева обломок сбитого дрона повредил квартиру на 25 этаже высотки, пострадали два человека.
Всего в Украине во время ночной атаки РФ было сбито 20 дронов и две ракеты "Калибр".
Одна ракета была сбита в Хмельницкой области, а вторая, как выяснилось, в Николаевской.
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