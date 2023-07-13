Обломки попали в высотку. Появились подробности ночной атаки РФ в Киеве
В Дарницком районе Киева обломок сбитого беспилотника повредил квартиру на 25 этаже высотки.
Видео с места событий публикует "Суспильне".
Сообщается, что ранения получили мужчина, который был в квартире, и девушка в соседнем доме, ее госпитализировали.
Обломки упали также в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.
Напомним, всего во время ночной атаки было сбито двадцать дронов и две ракеты "Калибр". Одна ракета была сбита в Хмельницкой области, сообщает ОВА.
В Подольском районе, по данным мэра Кличко, во время тушения пожара в многоквартирном доме нашли тело погибшего.
Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.