В Дарницком районе Киева обломок сбитого беспилотника повредил квартиру на 25 этаже высотки.

Видео с места событий публикует "Суспильне".

Сообщается, что ранения получили мужчина, который был в квартире, и девушка в соседнем доме, ее госпитализировали.

Обломки упали также в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.

Напомним, всего во время ночной атаки было сбито двадцать дронов и две ракеты "Калибр". Одна ракета была сбита в Хмельницкой области, сообщает ОВА.

В Подольском районе, по данным мэра Кличко, во время тушения пожара в многоквартирном доме нашли тело погибшего.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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