В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло около 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – западнее Дубравы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области;

Бахмутском – в районе Берховки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Авдеевском – в Первомайском районе;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар одной ракетой и 17 дронами-камикадзе, а также 43 авиаудара, совершила 17 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила 16 дронов.

Напомним, ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении, а Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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