Украинские войска наступают под Мелитополем и Бердянском. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 июля.
Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло около 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – западнее Дубравы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области;
- Бахмутском – в районе Берховки;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Авдеевском – в Первомайском районе;
- Шахтерском – в районе Новомихайловки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла удар одной ракетой и 17 дронами-камикадзе, а также 43 авиаудара, совершила 17 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила 16 дронов.
Напомним, ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении, а Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении.
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Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".
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