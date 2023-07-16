Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович допустил возможность оставления 20% территорий захваченными Россией, но чтобы остальная Украина вступила в НАТО.

Об этом Арестович сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной.

Он подал это как одну из идей, которая сейчас обсуждается.

"80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс", - заявил Арестович.

Он сравнил ситуацию с историей разделенной Германии.

"Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в Альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются... В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, - это очень неплохая сделка", - дал свою оценку бывший советник Офиса президента.

По его словам, Украина будет пытаться освободить свои территории "невоенным путем" - поскольку военное решение можно провести лишь "ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики".

Напомним, что официальная позиция Банковой - это полное освобождение всех украинских территорий в границах 1991 года.

При этом президент Владимир Зеленский ранее допустил, что Запад планирует использовать членство Украины в НАТО для переговоров с Россией.